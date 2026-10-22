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Спорт

Как выглядит таблица Лиги чемпионов после игр третьего тура общего этапа

Футбол Итоговая Таблица ЛЧ, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 11:55 Фото: Instagram/ReaLmadrid
В ночь на 22 октября были сыграны заключительные матчи третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27, по исходу которых во главе турнирной таблицы стоят пять клубов, не потерявших ни одного очка, сообщает Zakon.kz.

На самой вершине списка лучших на данный момент стоит французский ПСЖ, одержавший три победы из трех возможных.

Такими же результатами и с активом в девять очков могут похвалиться еще четыре команды: "Астон Вилла", "Ливерпуль", "Реал" и "Бетис" .

Парижская дружина идет на первой позиции только благодаря лучшей разнице мячей (14-5).

Прошедшей ночью состоялись матчи второго игрового дня третьего тура Лиги чемпионов, где болельщики увидели ряд интересных цифр:

"Спортинг" – ЛАСК 2:3, "Комо" – "Манчестер Юнайтед" 4:1, "Лилль" – "Галатасарай" (2:4), "Астон Вилла" – "Викинг" 3:1, "Брюгге" – "Ланс" 3:0, "Бавария" – "Арсенал" 2:2, "Интер" – "Шахтер" 1:0, "Реал" – "Лейпциг" 4:1, "Бетис" – "Фейеноорд" 1:0.

Если вышеназванная первая пятерка команд может уже потихоньку готовиться к весенней стадии плей-офф турнира, то другие клубы находятся на грани вылета.

Это касается "Порту", "Лилля" и "Слована", не набравших ни одного очка и проигравших все три матча.

Поединки четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 ноября. Из них наибольший интерес вызывают встречи "Барселона" – "Астон Вилла" и "Атлетико" – "Бавария".

Днем ранее в первый игровой день третьего тура приятно удивили своими результатами ряд аутсайдеров нынешнего сезона Лиги чемпионов.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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