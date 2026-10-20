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Спорт

Дзюдоист Кулмырза принес Казахстану четвертое "золото" Пара Азиады-2026

Параспорт Золото Азиады, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 14:49 Фото: telegram/olympickz
20 октября в копилку казахстанской сборной попала еще одна золотая медаль V Азиатских Пара игр, которые проходят в Аичи-Нагоя (Япония). На высшую ступень пьедестала почета поднялся пара дзюдоист Бексултан Кулмырза, сообщает Zakon.kz.

Выступающий в весовой категории до 81 кг в классе J2 казахстанец в финале одержал победу над представителем Южной Кореи Ким Донхуном.

Но это не единственная медаль сегодня от наших дзюдоистов. Галымжан Смагулулы в этой же категории одолел иранца Резу Голами и стал обладателем "бронзы".

У женщин Даяна Федосова выступила в весовой категории до 60 кг в классе J2. В схватке за третье место она победила сингапурскую спортсменку Хунг Джоан Хуэй Син.

Сегодня также порадовал пара пловец Диас Кенжебек, который примерил "серебро" V Азиатских Пара игр.

В финальном заплыве на дистанции 200 метров комплексным плаванием в классе SM10 Диас показал результат 2:21.61 и занял второе место.

На данный момент в активе казахстанской сборной на текущих Играх имеется 21 медаль, четыре из которых высшего достоинства.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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