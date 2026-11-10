Казахстан добыл второе "золото" на юношеской Олимпиаде-2026

10 ноября член сборной Казахстана по велоспорту на шоссе Анель Ташбай поднялась на высшую ступень пьедестала почета на юношеских Олимпийских играх 2026 года, которые проходят в эти дни в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz

По сведениям пресс-службы НОК РК, наша спортсменка завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом, преодолев дистанцию за 11 минут и 32,57 секунды.

Второе место заняла Каролина Гайдукова из Словакии с результатом 11:37.62. Тройку призеров замкнула представительница России Ангелина Новолодская – 11:43.65.

Тем самым в активе сборной Казахстана к этой минуте уже накоплено три медали. Ранее золотую награду завоевала дзюдоистка Фатима Супыгалиева, а триатлет Рамазан Айгенов стал бронзовым призером.

Суммируя эти три приза, наши молодые атлеты вернулись ближе к списку топ-20 общекомандного зачета текущих соревнований (22-е место).

Час назад мы располагались на 40-й позиции в медальном зачете.

А накануне Пау Кубарси выиграл премию лучшего молодого игрока Европы – "Золотой Мальчик".

