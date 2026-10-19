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Спорт

Гимн Казахстана прозвучал в третий раз за один день Пара Азиады-2026

Пара Азиада Третье Золото Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 14:46 Фото: telegram/olympickz
Казахстанский пара дзюдоист Ибрагим Нурмаханулы стал победителем Азиатских Пара игр 2026 года, которые проходят в эти дни в Аичи-Нагое (Япония), сообщает Zakon.kz.

По сведениям пресс-службы Паралимпийского комитета РК, наш соотечественник занял первое место в весовой категории до 70 кг в классе J2.

В финале текущих соревнований Ибрагим одолел представителя Узбекистана Кемрана Нуриллаева.

Помимо этого казахстанские спортсменки завоевали еще две медали в состязаниях по пара пауэрлифтингу.

У женщин в весовой категории до 45 кг Алина Солодухина подняла 103 кг и заняла второе место. Айжан Беримкулова с результатом 101 кг стала бронзовым призером.

А несколько минут назад копилка казахстанских пара атлетов в Аичи-Нагоя пополнилась еще одной серебряной наградой.

Тандем в составе стокера Анастасии Калаус и пилота Полины Братчиковой разместился на второй строчке в соревнованиях по пара велоспорту на треке.

В индивидуальной гонке преследования на 4 км в классе B казахстанский тандем показал результат 5:05.574.

Таким образом, к данному моменту в активе Казахстана три "золота". Ранее Давид Дегтярев стал победителем соревнований по пара пауэрлифтингу в весовой категории до 54 кг, а Еркин Габбасов показал первый результат в стрельбе из пневматической винтовки на дистанции 10 метров в классе R1.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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