Тренер "Бернли" объяснил, почему Дастан Сатпаев не играет весь матч

Главный тренер "Бернли" Ники Хайен рассказал о состоянии Дастана Сатпаева и причинах ограничения его игрового времени, сообщает Zakon.kz.

По данным Burnley Express, Дастан Сатпаев вернулся со скамейки запасных в матче против "Уотфорда", отыграв 20 минут. Однако четыре дня спустя в матче против "Чарльтон Атлетик" его не допустили к игре. В следующем матче с "Вулверхэмптона" он провел на поле 30 минут.

Главный тренер "Бернли" Ники Хайен объяснил, что с момента возвращения к тренировкам после вынужденного перерыва из-за проблем с подколенным сухожилием за форвардом тщательно следят.

"У него высокая скорость, много напористости, энергии, индивидуальных действий, так что он очень важен для нашей команды. Я надеюсь, что он сможет сыграть больше 30 минут. Это будет постепенно. Сначала 45 минут, потом 60, а потом, думаю, он сыграет весь матч", – сказал тренер.

Хайен отметил, что, если форсировать восстановление может осложниться.

Ранее мы писали о том, что Дастан Сатпаев получил оценку за выступление в составе "Бернли" в домашнем матче 11-го тура английского Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".

