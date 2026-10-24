#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+3°
$
451.05
504.95
5.6
Спорт

Тренер "Бернли" объяснил, почему Дастан Сатпаев не играет весь матч

Футболист Дастан Сатпаев , фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2026 05:52 Фото: Instagram/burnleyofficial
Главный тренер "Бернли" Ники Хайен рассказал о состоянии Дастана Сатпаева и причинах ограничения его игрового времени, сообщает Zakon.kz.

По данным Burnley Express, Дастан Сатпаев вернулся со скамейки запасных в матче против "Уотфорда", отыграв 20 минут. Однако четыре дня спустя в матче против "Чарльтон Атлетик" его не допустили к игре. В следующем матче с "Вулверхэмптона" он провел на поле 30 минут.

Главный тренер "Бернли" Ники Хайен объяснил, что с момента возвращения к тренировкам после вынужденного перерыва из-за проблем с подколенным сухожилием за форвардом тщательно следят.

"У него высокая скорость, много напористости, энергии, индивидуальных действий, так что он очень важен для нашей команды. Я надеюсь, что он сможет сыграть больше 30 минут. Это будет постепенно. Сначала 45 минут, потом 60, а потом, думаю, он сыграет весь матч", – сказал тренер.

Хайен отметил, что, если форсировать восстановление может осложниться.

Ранее мы писали о том, что Дастан Сатпаев получил оценку за выступление в составе "Бернли" в домашнем матче 11-го тура английского Чемпионшипа против "Вулверхэмптона".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Камила Салкымбаева
Читайте также
футболист Дастан Сатпаев
16:18, 09 октября 2026
Главный тренер "Бернли" сделал заявление о Дастане Сатпаеве
Дастан Сатпаев, футбол
02:30, 11 октября 2026
Главный тренер "Бернли" огласил решение по Сатпаеву после первой победы в сезоне
Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
02:30, 30 августа 2026
Главный тренер "Бернли" поставил Сатпаева в пример команде
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Том Аспиналл сделал прогноз на бой Евлоев - Волкановски
06:27, Сегодня
Аспиналл выбрал победителей в боях Ян – Двалишвили и Волкановски – Евлоев
Даниил Медведев сыграет в полуфинале Almaty Open c Александром Бубликом
05:59, Сегодня
Даниил Медведев рассказал, какие качества хотел бы перенять у Александра Бублика
Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Нинбо
05:12, Сегодня
Елена Рыбакина поделилась ожиданиями от предстоящего матча со Шнайдер в Нинбо
Хабиб Нурмагомедов поддержал Мовсара Евлоева
04:58, 24 октября 2026
Хабиб обратился к Евлоеву перед поединком с Волкановски
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: