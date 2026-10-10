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Спорт

Главный тренер "Бернли" огласил решение по Сатпаеву после первой победы в сезоне

Дастан Сатпаев, футбол, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2026 02:30 Фото: Instagram/burnleyofficial
Главный тренер английского "Бернли" Ники Хайен на пресс-конференции после матча оценил возвращение в команду казахстанца Дастана Сатпаева после травмы в гостевой игре девятого тура Чемпионшипа против "Уотфорда" (4:0), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, Сатпаев вышел на поле на 74-й минуте, заменив Якуба Бруун Ларсена.

"Бернли" одержал первую победу в нынешнем сезоне Чемпионшипа и набрал семь очков.

"Он не играл матч за матчем, по три встречи в неделю. Поэтому нам нужно регулировать его нагрузку. Он сыграл только 20 минут. Нам нужно оценить его состояние, потому что даже после 20 минут на поле до вторника остается не так много времени. Поэтому мы должны подвести его наилучшим образом, чтобы не допустить рецидива. Мы обязаны беречь наших игроков и принимать оптимальные решения. Да, конечно, он довольно хорошо проявлял себя на тренировках. И сегодня мы увидели, что после выхода на поле он создавал опасность для соперника. Сегодня мы показали действительно хорошую игру. Когда каждый играет на своем лучшем уровне, мы можем быть очень хорошей командой, за которой приятно наблюдать", – сказал Хайен.

Следующий матч команда проведет 13 октября дома против "Чарльтон Атлетик". Встреча стартует в 23:45 по казахстанскому времени.

Ранее мы писали о том, как Дастан Сатпаев одержал первую и разгромную победу в составе "Бернли".

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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