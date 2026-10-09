Главный тренер "Бернли" сделал заявление о Дастане Сатпаеве
Отметим, что 18-летний нападающий сборной Казахстана получил травму задней поверхности бедра в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" – "Мидлсбро" (1:1). Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену. Позже в клубе сообщили, что форвард из-за травмы пропустит несколько игровых недель.
"Дастан вернулся, он в полной мере тренируется и будет готов к участию в матче", – заявил Ники Хайен 8 октября перед матчем с "Уотфордом".
А в Instagram "Бернли" появились фото и видео с Сатпаевым, сделанные во время тренировки.
Публикации английского клуба с Дастаном набрали многочисленное количество лайков и комментариев. Большинство из них оставили казахстанцы, которые поздравили Сатпаева с возвращением на поле и пожелали ему удачи в предстоящих матчах:
- "Тигр вернулся".
- "Вперед, только вперед, Дастан!"
- "Дастан Сатпаев, мы желаем тебе удачи!"
- "Вперед, Дастан! С тобой вместе Казахстан!"
- "Даже если он на Марсе будет играть, мы за ним и туда полетим".
- Теперь забей гол, брат! За тобой 20 млн человек, которые болеют за тебя".
В предстоящую субботу, 10 октября, в рамках Чемпионшипа "Бернли" в гостях сыграет против "Уотфорда". Скорее всего, у Сатпаева есть шансы попасть в стартовый состав и вернуться, наконец, в игру после восстановления, которое длилось около месяца.
О том, что Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и возобновил тренировки в "Бернли", стало известно 8 октября 2026 года. Соответствующими фотографиями 18-летний футболист поделился в соцсетях.