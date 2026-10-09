#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+20°
$
448.94
502.05
5.26
Спорт

Главный тренер "Бернли" сделал заявление о Дастане Сатпаеве

футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:18 Фото: Instagram/burnleyofficial
Накануне главный тренер "Бернли" Ники Хайен подтвердил, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев вернулся к тренировкам, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 18-летний нападающий сборной Казахстана получил травму задней поверхности бедра в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" – "Мидлсбро" (1:1). Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену. Позже в клубе сообщили, что форвард из-за травмы пропустит несколько игровых недель.

"Дастан вернулся, он в полной мере тренируется и будет готов к участию в матче", – заявил Ники Хайен 8 октября перед матчем с "Уотфордом".

А в Instagram "Бернли" появились фото и видео с Сатпаевым, сделанные во время тренировки.

Публикации английского клуба с Дастаном набрали многочисленное количество лайков и комментариев. Большинство из них оставили казахстанцы, которые поздравили Сатпаева с возвращением на поле и пожелали ему удачи в предстоящих матчах:

  • "Тигр вернулся".
  • "Вперед, только вперед, Дастан!"
  • "Дастан Сатпаев, мы желаем тебе удачи!"
  • "Вперед, Дастан! С тобой вместе Казахстан!"
  • "Даже если он на Марсе будет играть, мы за ним и туда полетим".
  • Теперь забей гол, брат! За тобой 20 млн человек, которые болеют за тебя".

В предстоящую субботу, 10 октября, в рамках Чемпионшипа "Бернли" в гостях сыграет против "Уотфорда". Скорее всего, у Сатпаева есть шансы попасть в стартовый состав и вернуться, наконец, в игру после восстановления, которое длилось около месяца.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 16:18
Дастан Сатпаев вернулся в состав "Челси" и может не сыграть за сборную Казахстана

О том, что Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и возобновил тренировки в "Бернли", стало известно 8 октября 2026 года. Соответствующими фотографиями 18-летний футболист поделился в соцсетях.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
Читайте также
Казахстанский футболист Дастан Сатпаев
02:30, 30 августа 2026
Главный тренер "Бернли" поставил Сатпаева в пример команде
ФК &quot;Бернли&quot;, тренер, поле, футбол
04:32, 24 августа 2026
Наставник "Бернли" пожаловался после дебютного матча Сатпаева
Фото: instagram/burnleyofficialФото: instagram/burnleyofficial
19:56, 26 сентября 2026
"Все знают, насколько важен Дастан": тренер "Бернли" сделал заявление о Сатпаеве
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Мырза Еркинбек и Бахыт Сарсекбаев
16:45, Сегодня
Сарсекбаев помирился с раскритиковавшим его представителем КФБ
Бой Аиды Абикеевой
16:29, Сегодня
"Хороший рефери – это половина победы": арбитр Касымханов раскритиковал федерацию бокса
Жибек Куламбаева
16:23, Сегодня
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал турнира в Турции
Мовсар Евлоев
16:13, Сегодня
"Либо засабмитить, либо нокаутировать": Ян назвал два варианта победы Евлоева
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: