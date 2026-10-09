Главный тренер "Бернли" сделал заявление о Дастане Сатпаеве

Накануне главный тренер "Бернли" Ники Хайен подтвердил, что казахстанский футболист Дастан Сатпаев вернулся к тренировкам, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что 18-летний нападающий сборной Казахстана получил травму задней поверхности бедра в домашнем матче четвертого тура Чемпионшипа "Бернли" – "Мидлсбро" (1:1). Сатпаев вышел в стартовом составе и провел на поле 81 минуту, после чего из-за повреждения ноги попросил замену. Позже в клубе сообщили, что форвард из-за травмы пропустит несколько игровых недель.

"Дастан вернулся, он в полной мере тренируется и будет готов к участию в матче", – заявил Ники Хайен 8 октября перед матчем с "Уотфордом".

А в Instagram "Бернли" появились фото и видео с Сатпаевым, сделанные во время тренировки.

Публикации английского клуба с Дастаном набрали многочисленное количество лайков и комментариев. Большинство из них оставили казахстанцы, которые поздравили Сатпаева с возвращением на поле и пожелали ему удачи в предстоящих матчах:

"Тигр вернулся".

"Вперед, только вперед, Дастан!"

"Дастан Сатпаев, мы желаем тебе удачи!"

"Вперед, Дастан! С тобой вместе Казахстан!"

"Даже если он на Марсе будет играть, мы за ним и туда полетим".

Теперь забей гол, брат! За тобой 20 млн человек, которые болеют за тебя".

В предстоящую субботу, 10 октября, в рамках Чемпионшипа "Бернли" в гостях сыграет против "Уотфорда". Скорее всего, у Сатпаева есть шансы попасть в стартовый состав и вернуться, наконец, в игру после восстановления, которое длилось около месяца.

Материал по теме Дастан Сатпаев вернулся в состав "Челси" и может не сыграть за сборную Казахстана

О том, что Дастан Сатпаев после травмы вернулся на поле и возобновил тренировки в "Бернли", стало известно 8 октября 2026 года. Соответствующими фотографиями 18-летний футболист поделился в соцсетях.