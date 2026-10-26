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Спорт

В Европе отреагировали на триумф Рыбакиной в Нинбо

Елена Рыбакина, теннис, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 02:30 Фото: Instagram/lenarybakina
Популярный польский теннисный медиапроект Z kortu оценил сезон казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной после ее победы на турнире WTA 500 в Нинбо (Китай), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, в публикации нынешний сезон Рыбакиной назвали сезоном мечты, отметив два титула турниров "Большого шлема", дебют на первой строчке мирового рейтинга и победу на турнире уже в статусе первой ракетки мира.

"Представительница Казахстана защитила титул WTA 500 в Нинбо. Единственной теннисисткой, которой удалось взять у нее сет на этой неделе, была Катажина Кава. Теперь только катаклизм может помешать Рыбакиной завершить год на первом месте рейтинга WTA", – говорится в публикации.

В финале турнира в Нинбо казахстанка обыграла канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:2, 6:2. Матч шел один час 16 минут. Рыбакина выиграла четвертый титул в сезоне и 15-й в карьере на уровне WTA.

Ранее мы писали о том, как Рыбакина стала лидером сезона по количеству побед на турнирах WTA.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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