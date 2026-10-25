Рыбакина успешно защитила титул чемпионки на турнире WTA 500 в Нинбо

На кортах китайского Нинбо завершился престижный женский турнир категории WTA 500, где победительницей стала лучшая теннисистка мира Елена Рыбакина, сообщает Zakon.kz.

Первая ракетка мира и Казахстана в финале одиночного разряда одержала победу над канадкой Лейлой Фернандес.



Рыбакина одолела соперницу за 1 час и 16 минут, потратив на свой успех два сета – 6:2, 6:2.

В итоге Елена второй год подряд стала победительницей турнира в Нинбо.

Теперь наша теннисистка без отдыха сразу вылетает в Токио (Япония), где через несколько дней стартует на соревнованиях WTA 500.

На предстоящих состязаниях казахстанка выступит под первым номером.

На этом же турнире несколько минут назад выиграла свой финальный матч квалификационного раунда наша Юлия Путинцева и теперь сыграет в основной сетке.

Тем временем позавчера наставник ФК "Бавария" Компани потерял сознание и попал в больницу.