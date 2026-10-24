Наставник ФК "Бавария" потерял сознание и попал в больницу

Главный тренер немецкой "Баварии" Венсан Компани был срочно госпитализирован после потери сознания во время тренировки на базе мюнхенского клуба, сообщает Zakon.kz.

Бельгийскому специалисту стало плохо во время занятий с резервной командой и была вызвана бригада скорой помощи. Помимо этого на тренировочную базу мюнхенского коллектива прилетел вертолет.

Вскоре пресс-служба чемпионов Бундеслиги официально подтвердила данную информацию.

"Венсану Компани потребовалась медицинская помощь после того, как он упал в обморок во время пятничной тренировки резервной команды "Баварии". Главный тренер первой команды наблюдал за тренировкой второго состава. Компани проходит тщательное обследование в больнице и останется под наблюдением врачей. В его отсутствие его помощники будут наблюдать за тренировками и проведением матчей до дальнейшего уведомления". Заявление ФК "Бавария"

По информации немецких СМИ, на протяжении последних дней Компани испытывал проблемы со здоровьем из-за вирусной инфекции.

Он пропустил несколько тренировок и пресс-конференцию перед матчем третьего тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА с "Арсеналом".

На данный час "Бавария" с активом в 14 очков лидирует в чемпионате Германии. Завтра, 25 октября, команда сыграет с "Фрайбургом" в рамках седьмого тура Бундеслиги.

А сегодня, вечером 24 октября, в Алматы состоится полуфинал турнира ATP 250, где пройдет сражение лучших теннисистов Казахстана и России, Александра Бублика и Даниила Медведева (начало – в 18:00).