Медведев второй год подряд забирает главный трофей Almaty Open

25 октября в Алматы завершился международный теннисный турнир категории ATP 250, победителем которого стал российский теннисист Даниил Медведев, сумевший защитить свой прошлогодний титул, сообщает Zakon.kz.

Пятый номер рейтинга ATP в финале алматинского турнира сумел переиграть 128-ю ракетку из Грузии – Николоза Басилашвили – со счетом 6:7, 6:1, 6:3.

Таким образом, российский теннисист повторил свой успех 2025 года, когда также оказался лучшим на Almaty Open.

Для Медведева это четвертый трофей в текущем сезоне.

Чуть ранее сегодня индийско-американский дуэт Юки Бхамбри и Райана Сеггермана завоевал чемпионский титул ATP 250 Almaty Open в парном разряде.

В решающем матче они обыграли австрийскую пару Лукас Мидлер и Нил Оберлайтнер, у которых был первый номер посева.

Финальная встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (1:7), 10:2.

Тем временем Казахстан накануне завершил Пара Азиаду-2026 в Японии с 12-ю медалями высшего достоинства.