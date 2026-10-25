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Спорт

"Очень скоро": Дана Уайт заинтриговал новостью о турнире UFC в Казахстане

Фото: instagram/danawhite, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2026 18:39 Фото: instagram/danawhite
Президент UFC Дана Уайт заявил, что крупнейший бойцовский промоушен мира планирует провести турнир в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 25 октября 2026 года sportarena.kz, на пресс-конференции в Абу-Даби главе организаторской компании задали вопрос о возможных перспективах проведения ивента в нашей стране.

"Очень скоро. Мы работаем над этим", – коротко ответил Дана Уайт.

Точную дату, место проведения и состав участников соревнований в Казахстане глава UFC пока не раскрыл.

Отметим, что на сегодняшний день в ростере UFC успешно выступают казахстанские бойцы, среди которых топовый полусредневес Шавкат Рахмонов и наилегковес Асу Алмабаев.

Ранее Дана Уайт рассказал о будущем грузинского бойца, экс-чемпиона UFC Илии Топурии.

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Канат Болысбек
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