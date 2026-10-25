"Все в шоке": родившийся в Казахстане рэпер скончался в России

В возрасте 41 года умер рэпер Миша Маваши (настоящее имя – Михаил Ниц), родившийся в Казахстане. О его смерти стало известно в ночь на 25 октября 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Первым о смерти артиста сообщил его заместитель в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале музыканта.

По словам представителя Маваши, причиной гибели стал несчастный случай.

"Вынужден с прискорбием сообщить, что произошла трагедия у нас. Михаил Федорович Маваши сегодня ночью, с 24-го на 25-е, умер ввиду несчастного случая. Подробностей пока никаких не будем сообщать. Разбираемся в ситуации. Все в шоке", – заявил он в своем обращении.

Позже на инцидент отреагировали правоохранительные органы. В Следственном управлении СК России по Воронежской области, где проживал музыкант, заявили о начале процессуальной проверки по факту его смерти.

"В настоящее время следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, назначены необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на 44 году жизни скончался прославленный казахстанский тяжелоатлет Вячеслав Ершов, который многие годы защищал честь нашей страны на мировых аренах.