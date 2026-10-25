Михаил Шайдоров не удержал позиции на Гран-при во Франции: какое место занял фигурист

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завершил выступление на первом этапе серии Гран-при сезона-2026/27, который прошел в Анже (Франция), сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

По итогам двух соревновательных дней представитель Казахстана набрал 206,55 балла и занял десятое место.

"После короткой программы Шайдоров располагался на четвертой строчке. Однако в произвольной программе казахстанец показал 11-й результат, что не позволило ему сохранить позицию в верхней части турнирной таблицы", – говорится в сообщении.

Победителем этапа стал француз Адам Сяо Хим Фа, набравший 284,24 балла. Серебряную медаль завоевал японец Као Миура (247,96), а тройку призеров замкнул представитель Южной Кореи Минкю Со (244,90).

Отметим, что турнир во Франции открыл серию из шести этапов Гран-при сезона-2026/27.

О том, какие места занимают казахстанские фигуристы в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), можете узнать здесь.