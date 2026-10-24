Михаил Шайдоров начал выступление на Гран-при во Франции: какое место он занял

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Михаил Шайдоров выступил с короткой программой на первом этапе серии Гран-при сезона-2026/27, который проходит в Анже (Франция), сообщает Zakon.kz.

Об этом 24 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета РК.

По их данным, казахстанский фигурист получил за свой прокат 80,25 балла и занял промежуточное четвертое место среди 12 участников.

"Лидером после короткой программы стал француз Адам Сяо Хим Фа, получивший 102,46 балла. Вторую строчку занимает представитель Эстонии Александр Селевко (85,49), тройку лучших замыкает южнокорейский фигурист Минкю Со (83,83)", – говорится в сообщении.

Добавим, что произвольная программа состоится завтра, 25 октября 2026 года.

О том, какие места занимают казахстанские фигуристы в рейтинге Международного союза конькобежцев (ISU), можете узнать здесь.