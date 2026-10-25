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Спорт

Михаил Шайдоров объяснил неудачу на Гран-при во Франции

Фигурист Михаил Шайдоров, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 02:59 Фото: instagram/mikhail_shaidorov
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров обратился к болельщикам после выступления на Гран-при ISU сезона-2026/27, который прошел в Анже (Франция), сообщает Zakon.kz.

По итогам двух соревновательных дней представитель Казахстана набрал 206,55 балла и занял десятое место. Фигурист допустил падения и ошибки в короткой, и в произвольной программах.

"Сложно подобрать слова после такого старта. Не всегда все складывается так, как нам хотелось бы. Лед скользкий. Я вижу ваши переживания, читаю сообщения и очень благодарен каждому за поддержку. Спасибо, что разделяете со мной не только победы, но и поражения, ведь они тоже часть пути. Обещаю не сдаваться и вернуться сильнее. Всем рахмет!" – написал Михаил Шайдоров в Instagram.

Олимпийского чемпиона в комментариях поддержали и с теплотой напомнили о том, что он все равно победитель:

  • Миша, ты всегда заставляешь нас – твоих сторонников – так гордиться!
  • Вообще не парься развивайся, двигайся вперед всегда братик, лед он для всех разный и это твой путь.
  • Миша, не вешай нос! У всех нас бывают плохие и хорошие дни! И это нормально! Ты сильный, трудолюбивый, талантливый и невероятно одаренный человек.
  • Без падений не бывает взлетов. Этот этап нужно пережить и двигаться дальше.
  • Кто не падает, тот не поднимется. Главный прокат жизни ты выиграл!
  • У всех есть взлеты и падения! Мы всегда болеем за тебя! Я уверен, что ты вернешься еще сильнее, потому что именно так делают чемпионы!

Ранее стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) заявил об изменении места проведения чемпионата четырех континентов по фигурному катанию 2027 года. Первоначально соревнования планировалось провести в Астане, однако было принято решение о переносе турнира в Алматы.

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Камила Салкымбаева
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