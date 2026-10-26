Казахстан оказался в числе лидеров молодежного ЧМ по боксу

Сборная Казахстана по боксу вошла в топ-3 команд по количеству финалистов на чемпионате мира среди спортсменов до 19 лет в черногорской Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, четыре казахстанских боксера успешно преодолели полуфинальную стадию и поборются за золотые медали.

Сборная Казахстана разделила третью строчку по этому показателю с командой Китая.

На первом месте расположилась Россия с десятью финалистами, на втором – Узбекистан, у которого в решающую стадию пробились шесть спортсменов.

В составе казахстанской команды в финалы вышли Бибарыс Аширбай (до 70 кг), Зарина Толыбай (свыше 80 кг), Алина Кудайгенова (до 57 кг) и Владислав Саможонов (свыше 90 кг).

Чемпионат мира U19 проходит под эгидой организации World Boxing с 16 по 27 октября 2026 года.

Все решающие поединки за золотые награды мирового первенства запланированы на 27 октября.

Ранее стало известно, что казахстанский боксер Владислав Саможонов успешно провел стартовый поединок молодежного чемпионата мира по боксу. Он спервых минут боя взял инициативу и завершил первый раунд с преимуществом со счетом 5:0.