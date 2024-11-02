Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями в Черногории

Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями в Черногории, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 02:59 Фото: НОК РК
Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, на первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).

Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.

Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).

Ранее первым на ЧМ стал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).

3 ноября пройдут еще четыре финала с участием казахстанских боксеров.

Читайте также

спорт
Казахстанский боксер Торехан Сабырхан стал золотым призером ЧМ в США
Фигурное катание 4 место Франция
Михаилу Шайдорову немного не хватило до "бронзы" Гран-при Франции
Футбол Фавориты КПЛ-2024
КПЛ-2024: "Астана" и "Кайрат" оспорят "золото", остальные 4 команды разыграют "бронзу"
Аксинья Титова
Черногория 2024 год Бокс Спортсмены
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
погода в Казахстане на ноябрь
Каким будет ноябрь, рассказали казахстанские синоптики
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
ДТП
Жуткая авария со смертельным исходом произошла в Алматы
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: