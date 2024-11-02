Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями в Черногории
Фото: НОК РК
Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.
По информации НОК РК, на первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).
Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.
Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).
Ранее первым на ЧМ стал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).
3 ноября пройдут еще четыре финала с участием казахстанских боксеров.
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