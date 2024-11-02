Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями в Черногории

Команда Казахстана по боксу отметилась еще двумя золотыми медалями молодежного чемпионата мира по боксу в Будве (Черногория), сообщает Zakon.kz.

По информации НОК РК, на первую ступень пьедестала поднялись Санжарали Бегалиев (до 75 кг) и Аружан Зейноллаева (до 81 кг).

Бегалиев в финале оказался сильнее Джафарбека Шахбазова из Узбекистана.

Зейноллаева выиграла у Рухшоны Папариевой (Узбекистан).

Ранее первым на ЧМ стал Торехан Сабырхан (до 67 килограммов).

3 ноября пройдут еще четыре финала с участием казахстанских боксеров.