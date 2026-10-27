Рыбакина повторила успех знаменитой спортсменки прошлого

Первая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина повторила достижение легендарной немки Штеффи Граф, выиграв первый титул после выхода на первое место мирового рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sports.kz, это подчеркнул журналист Бастьен Фашан. Он нашел совпадение между событиями 1987 и 2026 годов : обе теннисистки завоевали первый титул после достижения статуса первой ракетки мира спустя 41 день. Интересно, что их финальные матчи завершились с одинаковым счетом – 6:2, 6:2.

В 1987 году Граф завоевала финал турнира со счетом 6:2, 6:2.

Pretty cool historical coincidence: In 1987, it took Steffi Graf 41 days to win her first title as world No,1; she won 6-2 6-2 in the final. In 2026, it took Elena Rybakina 41 days to win her first title as world No.1; she won 6-2 6-2 in the final. — Bastien Fachan (@BastienFachan) October 25, 2026

Спустя 39 лет Рыбакина с таким же результатом обошла канадку Лейлу Фернандес в решающем матче турнира WTA 500 в китайском Нинбо.

Для Рыбакиной этот титул – четвертый в сезоне и 15-й в карьере. Она впервые в карьере защитила титул на турнире WTA.

Граф считается одной из величайших теннисисток в истории. За карьеру она возглавила 22 турнира Большого шлема в одиночном разряде и 107 титулов WTA. Всего немка провела на вершине мирового рейтинга 377 недель, поставив рекорд среди теннисисток.

Ранее в Европе отреагировали на триумф Рыбакиной в Нинбо.