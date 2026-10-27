Рыбакина повторила успех знаменитой спортсменки прошлого
Как пишет Sports.kz, это подчеркнул журналист Бастьен Фашан. Он нашел совпадение между событиями 1987 и 2026 годов: обе теннисистки завоевали первый титул после достижения статуса первой ракетки мира спустя 41 день. Интересно, что их финальные матчи завершились с одинаковым счетом – 6:2, 6:2.
В 1987 году Граф завоевала финал турнира со счетом 6:2, 6:2.
Pretty cool historical coincidence: In 1987, it took Steffi Graf 41 days to win her first title as world No,1; she won 6-2 6-2 in the final. In 2026, it took Elena Rybakina 41 days to win her first title as world No.1; she won 6-2 6-2 in the final.— Bastien Fachan (@BastienFachan) October 25, 2026
Спустя 39 лет Рыбакина с таким же результатом обошла канадку Лейлу Фернандес в решающем матче турнира WTA 500 в китайском Нинбо.
Для Рыбакиной этот титул – четвертый в сезоне и 15-й в карьере. Она впервые в карьере защитила титул на турнире WTA.
Граф считается одной из величайших теннисисток в истории. За карьеру она возглавила 22 турнира Большого шлема в одиночном разряде и 107 титулов WTA. Всего немка провела на вершине мирового рейтинга 377 недель, поставив рекорд среди теннисисток.
Ранее в Европе отреагировали на триумф Рыбакиной в Нинбо.