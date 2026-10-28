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Спорт

Шавкат Рахмонов вошел в список непобежденных бойцов UFC

Боец Шавкат Рахмонов, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 06:58 Фото: instagram/shavkatrakhmonov94
Казахстанский боец полусреднего веса Шавкат Рахмонов включен в список действующих непобежденных представителей американского промоушена по версии популярного ресурса MMA Uncensored, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, на сегодняшний день Рахмонов удерживает идеальный баланс побед и поражений в своей профессиональной карьере в смешанных единоборствах.

"Четыре бойца UFC по-прежнему имеют безупречный рекорд! Американец Джош Хокит (10-0), эквадорец Майкл Моралес (19-0), казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0) и американец Томми Макмиллен (12-0) еще ни разу не проигрывали в профессиональной карьере в ММА", – отмечается в MMA Uncensored.

Авторы подборки также подчеркнули, что с ростом уровня оппозиции сохранять статус непобежденных спортсменам будет все труднее.

Шавкат Рахмонов выиграл все 19 своих поединков в профи, причем 18 из них завершил досрочно (восемь нокаутов и десять сабмишенов). Единственную победу решением судей казахстанец одержал в своем пока последнем бою на турнире UFC 310 в декабре 2024 года, где он нанес первое поражение ирландцу Иэну Гэрри. После этого поединка Рахмонов в октагон пока не выходил.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик и непобежденный боец UFC Шавкат Рахмонов устроили поединок взглядов в Алматы и покорили соцсети.

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Камила Салкымбаева
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