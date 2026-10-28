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Спорт

Казахстанские лучники обыграли Бангладеш и стали победителями Кубка Азии

Казахстанские лучники обыграли Бангладеш и стали победителями Кубка Азии, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 18:08 Фото: olympic.kz
В городе Сулеймания (Ирак) проходит этап Кубка Азии по стрельбе из лука. В рамках турнира мужская сборная Казахстана одержала победу в командных соревнованиях по стрельбе из блочного лука, сообщает Zakon.kz.

В финале казахстанцы встретились со сборной Бангладеш и одержали победу со счетом 230:224.

В составе национальной команды выступили Никита Ивлев, Павел Кузнецов и Ислам Серикулы.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, этап Кубка Азии завершится 29 октября.

Ранее сообщалось, что сильнейшие лучники Казахстана разыграли медали чемпионата страны.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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