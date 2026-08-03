Сильнейшие лучники Казахстана разыграли медали чемпионата страны
Фото: olympic.kz
В Уральске завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. Пресс-служба НОК РК опубликовала имена победителей и призеров республиканского турнира, сообщает Zakon.kz.
Стрельба из классического лука
Мужчины
- Ильфат Абдуллин (область Жетысу)
- Даулеткельды Жанбырбай (область Жетысу)
- Денис Ганькин (область Жетысу).
Женщины
- Александра Землянова (область Жетысу)
- Самира Жумагулова (Акмолинская область)
- Медина Мурат (область Жетысу).
Стрельба из блочного лука
Мужчины
- Дилмухамет Муса (Алматинская область)
- Акбарали Карабаев (Шымкент)
- Бунед Мирзаметов (Туркестанская область).
Женщины
- Диана Юнусова (Шымкент)
- Адель Жексенбинова (Акмолинская область)
- Эльмира Раисова (область Жетысу).
Командные соревнования
Классический лук, мужчины
- область Жетысу
- Шымкент
- Алматинская область.
Классический лук, женщины
- Шымкент
- Акмолинская область
- область Жетысу.
Классический лук, смешанные команды
- область Жетысу
- Шымкент
- Акмолинская область.
Блочный лук, мужчины
- Шымкент
- Акмолинская область
- область Жетысу.
Блочный лук, женщины
- Шымкент
- область Жетысу
- Западно-Казахстанская область
Блочный лук, смешанные команды
- Акмолинская область
- область Жетысу
- Шымкент.
Ранее сообщалось, что чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске.
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