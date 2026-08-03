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Спорт

Сильнейшие лучники Казахстана разыграли медали чемпионата страны

Определились победители и призеры чемпионата Казахстана по стрельбе из лука, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 18:10 Фото: olympic.kz
В Уральске завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. Пресс-служба НОК РК опубликовала имена победителей и призеров республиканского турнира, сообщает Zakon.kz.

Стрельба из классического лука

Мужчины

  • Ильфат Абдуллин (область Жетысу)
  • Даулеткельды Жанбырбай (область Жетысу)
  • Денис Ганькин (область Жетысу).

Женщины

  • Александра Землянова (область Жетысу)
  • Самира Жумагулова (Акмолинская область)
  • Медина Мурат (область Жетысу).

Стрельба из блочного лука

Мужчины

  • Дилмухамет Муса (Алматинская область)
  • Акбарали Карабаев (Шымкент)
  • Бунед Мирзаметов (Туркестанская область).

Женщины

  • Диана Юнусова (Шымкент)
  • Адель Жексенбинова (Акмолинская область)
  • Эльмира Раисова (область Жетысу).

Командные соревнования

Классический лук, мужчины

  • область Жетысу
  • Шымкент
  • Алматинская область.

Классический лук, женщины

  • Шымкент
  • Акмолинская область
  • область Жетысу.

Классический лук, смешанные команды

  • область Жетысу
  • Шымкент
  • Акмолинская область.

Блочный лук, мужчины

  • Шымкент
  • Акмолинская область
  • область Жетысу.

Блочный лук, женщины

  • Шымкент
  • область Жетысу
  • Западно-Казахстанская область

Блочный лук, смешанные команды

  • Акмолинская область
  • область Жетысу
  • Шымкент.

Ранее сообщалось, что чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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