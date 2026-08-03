Сильнейшие лучники Казахстана разыграли медали чемпионата страны

Фото: olympic.kz

В Уральске завершился чемпионат Казахстана по стрельбе из лука. Пресс-служба НОК РК опубликовала имена победителей и призеров республиканского турнира, сообщает Zakon.kz.

Стрельба из классического лука Мужчины Ильфат Абдуллин (область Жетысу)

Даулеткельды Жанбырбай (область Жетысу)

Денис Ганькин (область Жетысу). Женщины Александра Землянова (область Жетысу)

Самира Жумагулова (Акмолинская область)

Медина Мурат (область Жетысу). Стрельба из блочного лука Мужчины Дилмухамет Муса (Алматинская область)

Акбарали Карабаев (Шымкент)

Бунед Мирзаметов (Туркестанская область). Женщины Диана Юнусова (Шымкент)

Адель Жексенбинова (Акмолинская область)

Эльмира Раисова (область Жетысу). Командные соревнования Классический лук, мужчины область Жетысу

Шымкент

Алматинская область. Классический лук, женщины Шымкент

Акмолинская область

область Жетысу. Классический лук, смешанные команды область Жетысу

Шымкент

Акмолинская область. Блочный лук, мужчины Шымкент

Акмолинская область

область Жетысу. Блочный лук, женщины Шымкент

область Жетысу

Западно-Казахстанская область Блочный лук, смешанные команды Акмолинская область

область Жетысу

Шымкент. Ранее сообщалось, что чемпионат Казахстана по стрельбе из лука стартовал в Уральске.

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