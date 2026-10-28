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#Казахстан в сравнении
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Спорт

Казахстанка разгромила соперницу из Беларуси и взяла "бронзу" ЧМ в Астане

Казахстанка разгромила соперницу из Беларуси и взяла бронзу ЧМ в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2026 18:39 Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по женской борьбе в Астане, сообщает Zakon.kz.

В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг Баянова одержала победу над представительницей Беларуси Натальей Варакиной. Встреча завершилась победой нашей спортсменки со счетом 6:1.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, на недавних Азиатских играх-2026 в Японии Зейнеп Баянова также поднялась на третью ступень пьедестала.

Ранее сообщалось, что Мерей Базарбаев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди молодежи в США.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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