Казахстанка разгромила соперницу из Беларуси и взяла "бронзу" ЧМ в Астане
Фото: olympic.kz
Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова завоевала бронзовую медаль на чемпионате мира по женской борьбе в Астане, сообщает Zakon.kz.
В схватке за третье место в весовой категории до 50 кг Баянова одержала победу над представительницей Беларуси Натальей Варакиной. Встреча завершилась победой нашей спортсменки со счетом 6:1.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, на недавних Азиатских играх-2026 в Японии Зейнеп Баянова также поднялась на третью ступень пьедестала.
Ранее сообщалось, что Мерей Базарбаев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди молодежи в США.
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