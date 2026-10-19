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Спорт

Мерей Базарбаев стал чемпионом мира по вольной борьбе среди молодежи в США

Борьба Чемпион Мира 2026, фото - Новости Zakon.kz от 19.10.2026 11:07 Фото: telegram/DRSQazaqstan
19 октября 2026 года в Лас-Вегасе (США) завершился чемпионат мира по видам борьбы среди спортсменов в возрасте до 23 лет, где в заключительный день прозвучал гимн Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Этой чести удостоился представитель сборной Казахстана по вольной борьбе Мерей Базарбаев, который выступил в финале весовой категории до 57 кг против Бекира Кесера (Турция) и одержал уверенную победу со счетом 8:0.

Тем самым наш соотечественник завоевал единственную медаль для своей команды в этом виде борьбы.

Путь Мерея Базарбаева к титулу чемпиона мира 2026 года был нелегким. Сначала он в 1/8 финала победил местного борца Люка Лилледаля, который был победителем мировых первенств среди спортсменов до 23, 20 и 17 лет. Наш палуан в упорном поединке взял вверх над оппонентом со счетом 3:1.

Далее был разгром соперника в поединке с Расулом Галбораевым из Франции – 13:2. На стадии полуфинала Мерей вчистую переиграл японца Дайто Кацумэ – 7:0.

Стоит отметить, что Базарбаев стал вторым казахстанским борцом, завоевавшим "золото" ЧМ по вольной борьбе в этой возрастной категории.

Первым в истории страны чемпионом мира среди спортсменов до 23 лет был Ризабек Айтмухан, который два года назад одержал победу в весовой категории до 97 кг в Албании.

По итогам ЧМ-2026 в Лас-Вегасе сборная Казахстана завоевала семь медалей: три золотые, одну серебряную и три бронзовые.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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