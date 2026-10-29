Китайские фанаты начали уничтожать все предметы с изображением Мбаппе
На страницах социальных сетей появились видеокадры, где китайские болельщики сжигают футболки Килиана Мбаппе и ломают рекламные плакаты с изображением нападающего "Реала".
Как уже известно, волна подобных поступков возникла после недавних высказываний футболиста, где он якобы неудачно пошутил о бывшем китайском лидере Мао Цзэдуне.
VIDEO | Vídeos en redes muestran a aficionados chinos quemando camisetas de Mbappé y rompiendo carteles con su rostro tras unas declaraciones del jugador sobre un ‘meme’ en el que aparece su cara encima del cuerpo de Mao Zedong, al que alude como "un dictador chino". https://t.co/rdflEoTMHg— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026
Шутка не была принята в Китае – и моментально проявилась реакция на нее. Несколько китайских компаний прекратили сотрудничество с игроком, а трансляция матчей испанского чемпионата в этой стране была приостановлена.
Ранее некоторые СМИ распространили сообщения, что Ла Лига из-за этого скандала может потерять около 400 млн евро дохода.
Сам же Мбаппе накануне принес официальные извинения китайскому народу, что особо никак не помогло.