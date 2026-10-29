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Спорт

Китайские фанаты начали уничтожать все предметы с изображением Мбаппе

Футбол Наказание Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2026 17:15 Фото: Instagram/ReaLmadrid
Уже нашумевший на весь мир китайский скандал, связанный со знаменитым футболистом Килианом Мбаппе, приобрел свое новое направление. В Поднебесной начали сжигать футболки французского форварда и уничтожать плакаты с его изображением, сообщает Zakon.kz.

На страницах социальных сетей появились видеокадры, где китайские болельщики сжигают футболки Килиана Мбаппе и ломают рекламные плакаты с изображением нападающего "Реала".

Как уже известно, волна подобных поступков возникла после недавних высказываний футболиста, где он якобы неудачно пошутил о бывшем китайском лидере Мао Цзэдуне.

Шутка не была принята в Китае – и моментально проявилась реакция на нее. Несколько китайских компаний прекратили сотрудничество с игроком, а трансляция матчей испанского чемпионата в этой стране была приостановлена.

Ранее некоторые СМИ распространили сообщения, что Ла Лига из-за этого скандала может потерять около 400 млн евро дохода.

Сам же Мбаппе накануне принес официальные извинения китайскому народу, что особо никак не помогло.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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