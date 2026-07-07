Парагвайский политик требует извинений от Мбаппе и грозится подать в суд

Разбирательства между сенатором из Парагвая Селестой Амарилья и знаменитым французским футболистом Килианом Мбаппе после скандального матча 1/8 финала ЧМ-2026 сегодня получили свое продолжение, сообщает Zakon.kz.

Эта нашумевшая история началась накануне, после того как Селеста Амарилья не сдержала своих эмоций после поражения сборной Парагвая в 1/8 финала ЧМ-2026 и подвергла критике Мбаппе, при этом употребив оскорбления расистского характера.

Нападающий "Реала" незамедлительно отреагировал на это высказывание, также жестко ответив ей.

Политик не стала долго разбираться и выпустила новое заявление в адрес капитана сборной Франции.

"Мои посты были написаны в пылу эмоций, наблюдая, как вы высмеиваете выдающихся парагвайских игроков, которые сражались с вами на равных до финального свистка. Пожалела, что ответила вам теми же оскорблениями, которые получаю сама. Понимаю, что мои слова вас обидели, потому что унижение причиняет боль. Теперь требую, чтобы вы также отказались от своих слов и извинились передо мной. Не потерплю ваших оскорблений, вы не знаете меня, и у вас нет права говорить, что я отвратительная женщина, недостойная своей должности". Селеста Амарилья

Амарилья в своем послании отметила, что просто так не отстанет от футболиста и собирается подать на него в суд.

"Тысячи парагвайцев проголосовали за меня и считают меня своим голосом. Моя первостепенная обязанность – говорить от имени парагвайского народа, говорить то, что они не могут сказать, и защищать страну ценой жизни, если это потребуется. Кто вы такой, чтобы называть меня недостойной или отвратительной, это вопиющее гендерное насилие. Политическое насилие против женщины, которая заслужила свой пост демократическим голосованием своего народа. Презираете меня из-за моего пола. Откажитесь от своих слов, уважайте свое французское гражданство и жду извинений. В противном случае я могу подать иск в суд". Селеста Амарилья

Чем же ответит знаменитый футболист, пока неясно, так как он готовится к следующему матчу. Его и сборную Франции в предстоящем четвертьфинале ЧМ-2026 ждет грозный соперник в лице Марокко.