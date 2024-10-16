Адвокат Мбаппе отвергла все обвинения в адрес своего клиента

Уже несколько дней разгорается скандал, связанный с французским футболистом Килианом Мбаппе. 15 октября 2024 года с первым комментарием выступила адвокат форварда "Реала" Мари-Аликс Кану-Бернар, которая опровергла слухи об обвинении в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Как передает RMC Sport, 15 октября полицией Стокгольма было объявлено о начале расследования по факту изнасилования в одном из отелей шведской столицы, где якобы Мбаппе со своими друзьями провел ночь. Однако местная прокуратура в своем заявлении не упомянула фамилию знаменитого форварда, с чем не согласилась пострадавшая женщина и назвала Килиана виновником этого инцидента.

"Нам сообщили об этом заявлении, но мы не знаем, кто там фигурирует, мой клиент или другой человек. Килиан никогда не ходит один и не рискует, это полностью исключает какой-то криминал с его стороны. Я могу сказать это с абсолютной уверенностью. Он спокоен, но удивлен ажиотажем в СМИ. Если бы открыли дело, мы бы дали показания. Он сходил на тренировку, потому что ему абсолютно не в чем себя упрекнуть. Попросил нас разобраться во всем, в связи с этим подаем жалобу за клевету в его адрес". Адвокат Мари-Аликс Кану-Бернар

Если местные правоохранители пока воздерживаются от имен, то шведская пресса уверенно подтверждает, что именно Килиан Мбаппе виноват в этой истории.

"На 100% уверены, что Мбаппе подозревается в изнасиловании. Пока не знаем, виновен он или нет. Это дело прокурора и полиции, которые должны провести расследование. Абсолютно уверены, что это он. Я не могу назвать наш источник, это невозможно". Журналистка Катрин Кранц

Вся эта скандальная история началась в ночь на 10 октября, когда Килиан Мбаппе приехал в Стокгольм на матч сборных Франции и Израиля.

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А 15 октября одна из жительниц Стокгольма обвинила футболиста в изнасиловании.