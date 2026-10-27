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Спорт

Мбаппе попал в новый скандал и попросил прощения у китайцев

Футбол Новый Скандал, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 17:55 Фото: Instagram/K.MBAPPE
Знаменитый французский футболист Килиан Мбаппе оказался в центре огромного скандала в Китае после его шутки о бывшем политическом деятеле этой страны Мао Цзэдуне, сообщает Zakon.kz.

По сведениям Foot Mercato, форварда "Реала" бойкотируют в Поднебесной, а два китайских спонсора расторгли контракты с игроком.

И все эти события происходят на фоне второго места Мбаппе в голосовании за "Золотой мяч". Китайская сторона разгневана шуточной фразой Килиана о Мао Цзэдуне, выдающейся исторической фигуре страны. Замечания француза резко вызвали волну возмущения в китайских социальных сетях, где многие пользователи выразили свое негодование, утверждая, что подобные шутки неуважительны к китайской истории и культуре.

Эта ситуация представляет собой серьезный удар по имиджу игрока, а также по "Реалу" и Ла Лиге, для которых отношения с китайской стороной являются стратегически важным рынком. Столкнувшись с масштабом скандала, Ла Лига через своего президента Хавьера Тебаса принесла извинения китайскому народу, заявив о своем желании сохранить многолетние связи со страной.

Спустя время и сам футболист опубликовал заявление, в котором признал некорректный характер своих высказываний.

"В недавнем интервью я отреагировал на появившуюся в интернете мою фотографию. Мои комментарии были неуклюжими, и теперь понимаю, что они задели многих людей в Китае и в китайской общине по всему миру. Приношу извинения всем, кого оскорбили мои слова. Это совершенно не было моим намерением. Глубоко уважаю китайский народ и его историю, я искренне сожалею". Заявление Килиана Мбаппе

Теперь остается только ждать, поможет ли это заявление смягчить последствия скандала для его коммерческих партнерств и восстановить его имидж в глазах китайской общественности.

Ну и, конечно, болельщики напомнили лидеру "Реалу" про скандал с парагвайским политиком Селестой Амарилья, которая также требовала извинений от Мбаппе и грозилась подать в суд на него.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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