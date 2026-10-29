Стало известно, сколько заработала Рыбакина на турнире в Токио

Первая ракетка мира продолжает увеличивать свой капитал, после выхода в четвертьфинал Toray Pan Pacific Open, сообщает Zakon.kz.

В Токио (Япония) продолжаются игры основной сетки представительного женского турнира Toray Pan Pacific Open Tennis из серии WTA 500. В матче второго круга топ-турнира Рыбакина нанесла поражение соотечественнице Юлии Путинцевой.

Как пишет Sportarena.kz, обеспечив себе место в четвертьфинале Toray Pan Pacific Open, Елена Рыбакина заработала 33 475 долларов призовых (15 млн 171 тыс. тенге). Кроме того, в багаже казахстанки прибавилось и 108 рейтинговых очков.

Если в следующем матче Рыбакина окажется сильнее Лейлы Фернандес, то увеличит заработок до 66 003 долларов (29 млн 912 тыс. тенге)

Финалистке же WTA 500 будет начислено 114 500 долларов (51 млн 893 тыс. тенге). Победительница Japan Open заберет куш в размере 185 500 долларов (более 84 млн тенге) и 500 баллов в рейтинг Ассоциации.

Ранее мы писали о том, что Рыбакина повторила достижение легендарной немки Штеффи Граф.

