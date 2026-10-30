#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.71
505.8
5.63
Спорт

Казахстанка уступила в борьбе за "бронзу" чемпионата мира в Астане

Казахстанка уступила в борьбе за бронзу чемпионата мира в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 18:56 Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Алтын Шагаева заняла пятое место на чемпионате мира, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, дошла до схватки за бронзовую медаль. В борьбе за третье место Шагаева встретилась с представительницей Монголии Болортуей Хурэлхуу.

Схватка завершилась победой монгольской спортсменки со счетом 8:0.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец проиграл полуфинал, но еще может завоевать медаль ЧМ в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Анна Стратан завоевала бронзовую медаль
22:53, 20 августа 2025
Казахстанка завоевала "бронзу" на ЧМ U20 в Болгарии
Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе
21:37, 29 октября 2024
Казахстанка пробилась в финал чемпионата мира по женской борьбе
Женская сборная готовится к ЧМ
02:59, 18 сентября 2024
Команда Казахстана по женской борьбе готовится к чемпионату мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ФК &quot;Елимай&quot;
19:33, Сегодня
Казахстанский нападающий "Елимая" Свиридов может сменить клуб
Чемпионат мира по борьбе
19:28, Сегодня
Женская сборная Казахстана по борьбе добилась прогресса на чемпионате мира
Фото: НОК РК
19:08, Сегодня
Видео поражения Алтын Шагаевой в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе в Астане
Фото: UWW
18:36, Сегодня
Казахстанка Шагаева досрочно проиграла монголке в схватке за "бронзу" ЧМ по борьбе
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: