Казахстанка уступила в борьбе за "бронзу" чемпионата мира в Астане
Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по женской борьбе Алтын Шагаева заняла пятое место на чемпионате мира, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.
Казахстанская спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, дошла до схватки за бронзовую медаль. В борьбе за третье место Шагаева встретилась с представительницей Монголии Болортуей Хурэлхуу.
Схватка завершилась победой монгольской спортсменки со счетом 8:0.
Ранее сообщалось, что казахстанский борец проиграл полуфинал, но еще может завоевать медаль ЧМ в Астане.
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