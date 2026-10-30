Казахстанка уступила в борьбе за "бронзу" чемпионата мира в Астане

Представительница команды Казахстана по женской борьбе Алтын Шагаева заняла пятое место на чемпионате мира, который проходит в Астане, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская спортсменка, выступающая в весовой категории до 59 кг, дошла до схватки за бронзовую медаль. В борьбе за третье место Шагаева встретилась с представительницей Монголии Болортуей Хурэлхуу.

Схватка завершилась победой монгольской спортсменки со счетом 8:0.

Ранее сообщалось, что казахстанский борец проиграл полуфинал, но еще может завоевать медаль ЧМ в Астане.