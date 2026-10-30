Хабиб Нурмагомедов побывал в Астане и получил подарок

Легендарный боец смешанных единоборств и экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов посетил чемпионат мира по спортивной борьбе, который проходит в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, мировое первенство по спортивной борьбе принимает Астана с 24 октября по 1 ноября 2026 года. Главной ареной соревнований стала "Барыс Арена".

За награды турнира борются порядка 900 спортсменов, представляющих 135 государств.

На чемпионате разыгрывают 30 комплектов медалей в трех дисциплинах: вольной, греко-римской и женской борьбе. Финальный день соревнований запланирован на 1 ноября.

Во время визита президент Федерации борьбы Казахстана Еркин Окасов вручил именитому спортсмену памятный подарок.

Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году.

На его счету 29 побед в 29 проведенных поединках. После завершения выступлений в октагоне он не отошел от единоборств, сосредоточившись на тренерской деятельности и подготовке бойцов.

Ранее сообщалось о том, что казахстанка уступила в борьбе за "бронзу" чемпионата мира в Астане.