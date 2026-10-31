#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Послание Токаева – 2026
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
+5°
$
453.87
508.33
5.65
Спорт

Байкамуров приблизился к медали: чем завершился поединок с американцем в ОАЭ

Байкамуров приблизился к медали: чем завершился его поединок с американцем, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 18:09 Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров вышел в финальный блок турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Казахстанец выступает в весовой категории до 100 кг, сообщает Zakon.kz.

В утешительном раунде Байкамуров одержал победу над представителем США Даниэлем Любимовски, обеспечив себе участие в схватке за третье место.

Ранее Байкамуров дошел до четвертьфинала, где уступил россиянину Идару Бифову.

Как отметили в НОК РК, на данный момент в активе сборной Казахстана одна медаль турнира. Бронзовую награду в весовой категории до 60 кг завоевал Талгат Орынбасар.

Напомним, что казахстанка уступила в борьбе за "бронзу" чемпионата мира в Астане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Нуркожа Кайпанов готовится к битве за золото: соперник уже известен
19:05, Сегодня
Нуркожа Кайпанов готовится к битве за "золото": соперник уже известен
Казахстанец Байкамуров пополнил золотой счет сборной на Grand Slam
18:39, 10 мая 2026
Байкамуров победил в финале и принес Казахстану второе "золото"
спорт
23:29, 28 ноября 2025
Казахстанская дзюдоистка завоевала "бронзу" Grand Slam в ОАЭ
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Схватка за бронзовую медаль Асыла Айтакына против американца на чемпионате мира в Астане
19:04, Сегодня
Опубликовано видео поражения Асыла Айтакына в схватке за "бронзу" чемпионата мира
Полуфинальная схватка Нуркожи Кайпанова на чемпионате мира в Астане
18:44, Сегодня
Появилось видео полуфинальной схватки Нуркожи Кайпанова на чемпионате мира в Астане
Асыл Айтакын на турнире от UWW
18:18, Сегодня
Асыл Айтакын уступил американцу в схватке за "бронзу" чемпионата мира в Астане
Мейрамбек Картыбай на Олимпийских играх-2024 в Париже
17:50, Сегодня
Мейрамбек Картыбай идёт за "бронзой" домашнего ЧМ, а Азамат Даулетбеков завершил борьбу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: