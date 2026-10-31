Байкамуров приблизился к медали: чем завершился поединок с американцем в ОАЭ
Фото: olympic.kz
Представитель сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров вышел в финальный блок турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби (ОАЭ). Казахстанец выступает в весовой категории до 100 кг, сообщает Zakon.kz.
В утешительном раунде Байкамуров одержал победу над представителем США Даниэлем Любимовски, обеспечив себе участие в схватке за третье место.
Ранее Байкамуров дошел до четвертьфинала, где уступил россиянину Идару Бифову.
Как отметили в НОК РК, на данный момент в активе сборной Казахстана одна медаль турнира. Бронзовую награду в весовой категории до 60 кг завоевал Талгат Орынбасар.
Напомним, что казахстанка уступила в борьбе за "бронзу" чемпионата мира в Астане.
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