Нуркожа Кайпанов готовится к битве за "золото": соперник уже известен
Фото: Сали Сабиров
Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов одержал победу в полуфинале чемпионата мира по борьбе, который проходит в Астане. Борец вольного стиля выступает на ЧМ в весовой категории до 74 кг. В полуфинале он встретился с представителем Японии Йошиносукэ Аояги, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский спортсмен одержал победу со счетом 3:1.
Таким образом, Нуркожа Кайпанов вышел в финал ЧМ. Соперником будет россиянин Иналбек Шериев.
Решающая схватка состоится завтра, 1 ноября. Отметим, что это первый финал для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира.
Ранее сообщалось, что представитель сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров вышел в финальный блок турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби.
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