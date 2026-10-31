Нуркожа Кайпанов готовится к битве за "золото": соперник уже известен

Казахстанский борец Нуркожа Кайпанов одержал победу в полуфинале чемпионата мира по борьбе, который проходит в Астане. Борец вольного стиля выступает на ЧМ в весовой категории до 74 кг. В полуфинале он встретился с представителем Японии Йошиносукэ Аояги, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский спортсмен одержал победу со счетом 3:1.

Таким образом, Нуркожа Кайпанов вышел в финал ЧМ. Соперником будет россиянин Иналбек Шериев.

Решающая схватка состоится завтра, 1 ноября. Отметим, что это первый финал для сборной Казахстана на домашнем чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что представитель сборной Казахстана по дзюдо Марат Байкамуров вышел в финальный блок турнира серии Grand Slam, который проходит в Абу-Даби.