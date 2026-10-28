Дастан Сатпаев пропустит матчи сборной Казахстана: стала известна причина

Главный тренер сборной Казахстана по футболе Джон ван ’т Схип не включил 18-летнего Дастана Сатпаева в окончательный состав национальной команды на ноябрьские встречи с Молдовой и Словакией, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sports.kz, нападающий английского "Бернли" остался вне заявки и пропустит все матчи сборной РК в текущем розыгрыше турнира.

В 2026 году Сатпаев выходил на поле в футболке сборной Казахстана только в двух товарищеских матчах против Армении и Венгрии. Из-за травмы бедра, полученной в сентябре во время выступлений за "Бернли", форвард не смог принять участие в стартовых матчах в рамках Лиги наций.

По данным спортивного журналиста Эльдара Аманбаева, Дастан не был включен в окончательный состав сборной РК по медицинским показаниям.

"Главный талант казахстанского футбола Дастан Сатпаев пропустит матчи сборной Казахстана в рамках Лиги наций. После последнего матча в рамках Чемпионшипа футболист "Бернли" получил повреждение. Сегодня нападающий прошел повторное МРТ, по итогам которого медицинские штабы трех сторон решили не рисковать здоровьем 18-летнего футболиста", – написал инсайдер в своем Telegram-канале 28 октября.

Также Аманбаев добавил, что вызов в сборную Казахстана не получил нападающий "Актобе" Артур Шушеначев. По словам журналиста, сразу после завершения последнего тура чемпионата форварду предстоит операция.

В рамках заключительных встреч Лиги наций сборная Казахстана 13 ноября сыграет с Молдовой на выезде в Кишиневе, 16 ноября примет Словакию в Астане.

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Ранее тренер "Бернли" объяснил, почему Дастан Сатпаев не играет весь матч.