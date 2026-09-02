#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+18°
$
455.4
526.99
5.25
Спорт

"Бернли" с Сатпаевым не уступил "Мидлсбро" в Чемпионшипе

Футболист Дастан Сатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.09.2026 02:28 Фото: Instagram/burnleyofficial
Английский "Бернли", за который играет нападающий сборной Казахстана Дастан Сатпаев, на домашнем поле встретился с "Мидлсбро" в матче четвертого тура Чемпионшипа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла на стадионе "Терф Мур" в Бернли и завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл "Мидлсбро" на 23-й минуте. Это сделал полузащитник Эйден Моррис.

"Бернли" смог сравнять счет во втором тайме – гол забил на 54-й минуте полузащитник Уго Рагубер.

Казахстанец Дастан Сатпаев вышел в стартовом составе. Его заменили на 81-й минуте матча.

"Бернли" (2 очка) занимает предпоследнее – 23-е – место в турнирной таблице, "Мидслбро" находится на пятом месте (7 очков). Дебют Дастана Сатпаева за команду состоялся во втором туре Чемпионшипа в игре против "Вест Бромвича".

Ранее мы сообщали, что главный тренер "Бернли" поставил Сатпаева в пример команде.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Казахстанский форвард Дастан Сатпаев
04:59, 03 сентября 2026
Дастана Сатпаева признали лучшим игроком матча против "Мидлсбро" в Чемпионшипе
ФК &quot;Бернли&quot;, тренер, поле, футбол
04:32, 24 августа 2026
Наставник "Бернли" пожаловался после дебютного матча Сатпаева
Футбол Ничья Старт
11:13, 17 августа 2026
"Бернли" Сатпаева чудом спасся на старте нового сезона в Чемпионшип
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик взмахивает руками после победы над Маннарино
08:31, Сегодня
Стал известен соперник Александра Бублика в третьем круге US Open
Александр Бублик радуется выигранному очку
08:16, Сегодня
"Я приехал голодным до побед": Александр Бублик о выходе в третий круг US Open
Арина Соболенко во время матча на US Open-2026
07:48, Сегодня
"Довольна своим уровнем": Соболенко прокомментировала победу во втором круге US Open
Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс проведут реванш
07:07, Сегодня
Хамзат Чимаев и Гилберт Бёрнс проведут реванш на турнире RAF
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: