Самоделкина сохраняет шансы на медаль: впереди решающий прокат в Канаде

Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила с короткой программой на втором этапе серии Гран-при, проходящем в Келоуне (Канада), сообщает Zakon.kz.

По итогам своего выступления казахстанская фигуристка получила от судей 71,84 балла, заняв промежуточное пятое место.

Лидером соревнований стала японка Мао Симада, набравшая 82,11 балла. Второе место занимает американка Изабо Левито (78,50), третье – Нина Петрыкина из Эстонии (77,24).

Произвольную программу участницы представят в ночь на 2 ноября по времени Астаны.

Ранее сообщалось, что Самоделкина представит Казахстан на турнире в Канаде.