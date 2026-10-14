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Спорт

Фигуристка Софья Самоделкина представит Казахстан на турнире в Канаде

Софья Самоделкина представит Казахстан на турнире в Канаде, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 23:23 Фото: olympic.kz
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина примет участие в этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International 2026, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября в Келоуне (Канада).

Самоделкина представит Казахстан в женском одиночном катании. В этом виде пиоррам ы заявлены 12 спортсменок.

Ранее сообщалось, что Самоделкина завоевала бронзовую медаль на международном турнире Мемориал Дениса Тена в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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