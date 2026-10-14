Фигуристка Софья Самоделкина представит Казахстан на турнире в Канаде
Фото: olympic.kz
Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина примет участие в этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International 2026, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы НОК РК, соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября в Келоуне (Канада).
Самоделкина представит Казахстан в женском одиночном катании. В этом виде пиоррам ы заявлены 12 спортсменок.
Ранее сообщалось, что Самоделкина завоевала бронзовую медаль на международном турнире Мемориал Дениса Тена в Алматы.
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