Фигуристка Софья Самоделкина представит Казахстан на турнире в Канаде

Казахстанская фигуристка Софья Самоделкина примет участие в этапе серии Гран-при по фигурному катанию Skate Canada International 2026, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы НОК РК, соревнования пройдут с 30 октября по 1 ноября в Келоуне (Канада).

Самоделкина представит Казахстан в женском одиночном катании. В этом виде пиоррам ы заявлены 12 спортсменок.

Ранее сообщалось, что Самоделкина завоевала бронзовую медаль на международном турнире Мемориал Дениса Тена в Алматы.