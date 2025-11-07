#Народный юрист
Спорт

Софья Самоделкина сотворила сенсацию на Гран-при Японии-2025

Фигурное катание Гран-при Япония, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 16:41 Фото. Instagram/sofyasamodelkina
7 ноября в Осаке стартовал Гран-при Японии по фигурному катанию среди женщин в одиночном катании, где свою короткую программу продемонстрировала лидер женской сборной Казахстана Софья Самоделкина, сообщает Zakon.kz.

Лучшая фигуристка нашей страны вышла на лед во второй группе сильнейших спортсменок и прекрасно откатала свою программу, сразу запрыгнув на первое место с результатом 67,75 балла.

После чего Самоделкина уже ждала проката своих главных конкурентов по первой группе, где были основные кандидаты на медали текущих соревнований.

Здесь нужно отметить, что все семь участниц, которые вышли после нее, стояли выше в мировом рейтинге. И в этом списке была лучшая фигуристка планеты – японка Каори Сакамото.

В итоге только хозяйка соревнований, призер Олимпийских игр и трехкратная чемпионка мира Сакамото, смогла опередить Софью Самоделкину и выиграть короткую программу (77,05). Наша спортсменка заняла второе место, что является для нее огромным достижением.

На третьей позиции остановилась кореянка Йонг Ю (67,66).

Стоит заметить, что казахстанская фигуристка приехала в Японию в ранге 37-го номера женского мирового рейтинга ISU.

Теперь участницы определят призеров Гран-при Японии после показа произвольной программы, который состоится 8 ноября.

Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
