Поражение не помешало: пляжные волейболисты Казахстана продолжают борьбу в Дакаре
Фото: olympic.kz
Казахстанские пляжники Оразали Сагыныш и Алихан Агабек успешно преодолели групповой этап на юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре (Сенегал). Казахстанский дуэт завершил выступление в группе С на втором месте, сообщает Zakon.kz.
В заключительном матче раунда казахстанцы встретились с представителями Австралии Райаном Эдгаром и Томасом Тёрнером. Встреча завершилась поражением нашей команды со счетом 0:2 (15:21, 16:21).
Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф олимпийского турнира.
Соперники по 1/8 финала ЮОИ определятся позже.
Ранее сообщалось, что юные волейболисты Казахстана одержали победу в Дакаре.
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