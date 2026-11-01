Поражение не помешало: пляжные волейболисты Казахстана продолжают борьбу в Дакаре

Фото: olympic.kz

Казахстанские пляжники Оразали Сагыныш и Алихан Агабек успешно преодолели групповой этап на юношеских Олимпийских играх-2026 в Дакаре (Сенегал). Казахстанский дуэт завершил выступление в группе С на втором месте, сообщает Zakon.kz.

В заключительном матче раунда казахстанцы встретились с представителями Австралии Райаном Эдгаром и Томасом Тёрнером. Встреча завершилась поражением нашей команды со счетом 0:2 (15:21, 16:21). Таким образом, сборная Казахстана заняла второе место в группе и пробилась в плей-офф олимпийского турнира. Соперники по 1/8 финала ЮОИ определятся позже. Ранее сообщалось, что юные волейболисты Казахстана одержали победу в Дакаре.

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