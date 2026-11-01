Без поражений в Дакаре: юные волейболисты Казахстана одержали еще одну победу

Сборная Казахстана по пляжному волейболу продолжает успешное выступление на юношеских Олимпийских играх-2026, проходящих в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

В своем очередном матче казахстанский дуэт в составе Алихана Агабека и Оразали Сагыныша встретился с представителями Ганы Джастисом Амоафо и Даниэлем Ларти.

Казахстанцы одержали победу в двух партиях. Первый сет завершился со счетом 21:19, а во втором наши спортсмены оказались сильнее со счетом 21:13.

Таким образом, Алихан Агабек и Оразали Сагыныш записали на свой счет вторую победу на юношеских Олимпийских играх. Ранее в групповом раунде наши атлеты выиграли у Саудовской Аравии.

Как отметили в пресс-службе НОК РК, соревнования по пляжному волейболу проходят в рамках юношеской Олимпиады в Дакаре.

Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила с короткой программой на втором этапе серии Гран-при.