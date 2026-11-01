Без поражений в Дакаре: юные волейболисты Казахстана одержали еще одну победу
В своем очередном матче казахстанский дуэт в составе Алихана Агабека и Оразали Сагыныша встретился с представителями Ганы Джастисом Амоафо и Даниэлем Ларти.
Казахстанцы одержали победу в двух партиях. Первый сет завершился со счетом 21:19, а во втором наши спортсмены оказались сильнее со счетом 21:13.
Таким образом, Алихан Агабек и Оразали Сагыныш записали на свой счет вторую победу на юношеских Олимпийских играх. Ранее в групповом раунде наши атлеты выиграли у Саудовской Аравии.
Как отметили в пресс-службе НОК РК, соревнования по пляжному волейболу проходят в рамках юношеской Олимпиады в Дакаре.
Ранее сообщалось, что представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина выступила с короткой программой на втором этапе серии Гран-при.