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Спорт

937-й карьерный гол Месси помог его клубу победить в матче МЛС

Футбол Гол Победа, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 09:40 Фото: Instagram/InterMiamiCF
В ночь на 2 ноября 2026 года американский футбольный клуб "Интер Майами" одержал волевую победу над "Нью-Ингленд Революшн" в рамках выездного матча регулярного чемпионата МЛС со счетом 2:1, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке открыли хозяева поля, когда на 53-й минуте отличился венгерский полузащитник Даниель Газдаг.

Вскоре гости усилиями мексиканского форварда Хермана Бертераме с передачи Лионеля Месси восстановили равновесие.

За семь минут до финального свистка забил уже сам капитан "Интер Майами" и этот мяч стал итоговым в этой игре – 1:2.

Таким образом, в текущем сезоне 39-летний нападающий в 30 матчах МЛС забил 26 голов и сделал 14 результативных ассистов.

Клуб из Флориды набрал 59 очков и сместил со второго места "Нью-Ингленд Революшн" в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

Также надо отметить, что лидер "Интер Майами" сегодня забил свой 937-й гол в карьере. Для сравнения, у его главного конкурента в футболе Криштиану Роналду 985 голов.

Португалец несколько дней назад оформил 67-й хет-трик за свою карьеру и приближается к отметке "1000 голов".

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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