937-й карьерный гол Месси помог его клубу победить в матче МЛС
Счет в этом поединке открыли хозяева поля, когда на 53-й минуте отличился венгерский полузащитник Даниель Газдаг.
Вскоре гости усилиями мексиканского форварда Хермана Бертераме с передачи Лионеля Месси восстановили равновесие.
За семь минут до финального свистка забил уже сам капитан "Интер Майами" и этот мяч стал итоговым в этой игре – 1:2.
Таким образом, в текущем сезоне 39-летний нападающий в 30 матчах МЛС забил 26 голов и сделал 14 результативных ассистов.
Клуб из Флориды набрал 59 очков и сместил со второго места "Нью-Ингленд Революшн" в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.
Также надо отметить, что лидер "Интер Майами" сегодня забил свой 937-й гол в карьере. Для сравнения, у его главного конкурента в футболе Криштиану Роналду 985 голов.
Португалец несколько дней назад оформил 67-й хет-трик за свою карьеру и приближается к отметке "1000 голов".