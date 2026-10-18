Дубль Месси за 4 минуты принес победу его команде в чемпионате МЛС

Рано утром 18 октября 2026 года американский футбольный клуб "Интер Майами" в гостях обыграл "Атланту" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата МЛС, сообщает Zakon.kz.

Счет в этом поединке был открыт в конце первого тайма, когда отличился мексиканский полузащитник гостей Херман Бертераме.

Он же во втором тайме на 56-й минуте отдал голевой пас Лионелю Месси. А 39-летнему аргентинцу хватило всего лишь четырех минут, чтобы моментально оформить дубль.

Хозяева поля на исходе матча сумели отыграть один мяч благодаря усилиям Фафа Пико, который удачно реализовал пенальти.

В итоге "Интер Майами" набрал 55 очков и располагается на третьем месте турнирной таблицы МЛС.

Тем временем итальянский "Ювентус" возглавил рейтинг лучших команд Лиги Европы УЕФА после матчей второго тура.

