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Спорт

Роналду оформил 67-й хет-трик в карьере и приблизился к отметке "1000 голов"

Футбол Хет-трик Игрока, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2026 10:05 Фото: Instagram/alnassr
В ночь на 30 октября саудовский футбольный клуб "Аль-Наср" у себя дома разгромил "Аль-Холуд" со счетом 5:3 в рамках матча 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, сообщает Zakon.kz.

Главной звездой поединка стал капитан хозяев поля Криштиану Роналду, который забил три мяча во втором тайме и почти поставил точку.

Для 41-летнего португальца эти голы стали 983-м, 984-м и 985-м за его профессиональную карьеру.

А всего капитан "Аль-Насра" довел количество своих хет-триков до 67-ми и сейчас ему не хватает 15-ти взятий ворот до рубежа "1000 голов".

После подобных цифр своего лидера клуб из Эр-Рияда набрал 28 очков и расположился на втором месте саудовской Премьер-лиги.

А в споре бомбардиров местного чемпионата португалец взлетел сразу на третью позицию, накопив на данную минуту восемь голов.

Контракт Криштиану с саудовским коллективом истекает в конце этого сезона.

А накануне ФК "Бавария" объявил новость, что их главный тренер выписан из больницы с установленным диагнозом.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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