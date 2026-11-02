Впервые за последние 73 года чемпионом "Формулы-1" стал итальянский гонщик

В ночь на 2 ноября пилот команды "Мерседес" Андреа Кими Антонелли гарантировал себе досрочную победу в личном зачете "Формулы-1" в сезоне 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Данное событие случилось на Гран-при Мексики, где он занял третье место, а с ним и победу в итоговом протоколе.

Кими Антонелли стал третьим итальянским автогонщиком, которому удалось завоевать чемпионский титул, до него этого статуса добивались Джузеппе Фарина (1950) и Альберто Аскари (1952, 1953).

20-летний талантливый гонщик проводит всего лишь свой второй сезон в "Формуле-1", заключив летом 2024 года первый контракт с командой "Мерседес".

Кими Антонелли стал преемником легендарного англичанина Льюиса Хэмилтона – семикратного чемпиона королевских гонок, и занял его место в составе команды.

Заняв третью позицию на мексиканской трассе, Антонелли гарантировал себе победу в общем зачете "Формулы-1" за четыре этапа до конца чемпионата.

"Мы это сделали! У меня ничего не получилось бы без "Мерседеса", без моей семьи. Так что я очень благодарен за этот момент, и он будет жить вечно. У меня нет слов. Пытаюсь осознать то, что только что произошло. Это был невероятный сезон, и разделить этот подиум с Максом и Льюисом поистине невероятно. С нетерпением жду новых сражений в будущем. В этот уик-энд чувствовал себя немного более напряженным, счастлив и рад, теперь можем наслаждаться остатком сезона". Чемпион "Формулы-1" Кими Антонелли

Британский автогонщик Ландо Норрис который год назад также впервые в карьере стал чемпионом "Формулы-1", на этот сложил свои полномочия.