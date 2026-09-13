Итальянский пилот выиграл гонку "Формулы-1"

20-летний итальянский гонщик Mercedes Андреа Кими Антонелли стал победителем Гран-при Испании Формулы-1 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Гонка состоялась 13 сентября 2026 года и стала первым соревнованием "Формулы-1" на трассе Madring в Мадриде. Антонелли опередил нидерландца Макса Ферстаппена из Red Bull и британца Ландо Норриса из McLaren. Об этом сообщается на официальном сайте "Формулы-1".

На первых кругах произошло несколько столкновений. Ландо Норрис, стартовавший с поул-позиции, пытался удержать лидерство, а Антонелли дважды срезал повороты во время атак.

Антонелли сохранил преимущество до финиша. Вторым пришел четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, а третьим – действующий чемпион мира Ландо Норрис.

Для Кими Антонелли это восьмая победа в сезоне. Он увеличил отрыв до 81 очка.

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