Зверев приехал на парижский "Мастерс" в качестве первой ракетки мира

В эти минуты на кортах Парижа стартовали игры основной сетки представительного мужского турнира из серии ATP 1000, где под первым номером будет выступать лучший теннисист мира на данный час – Александр Зверев (Германия), сообщает Zakon.kz.

29-летний немец сегодня официально получил статус лидера рейтинга ATP, набрав 9,550 очков, опередив итальянца Янника Синнера (9,450) и представителя Испании Карлоса Алькараса (6,100).

Зверев за последние полвека стал 30-м теннисистом, которому удалось завоевать звание лучшего в мире игрока.

Александр свой новый статус будет отстаивать на крупном турнире в Париже, куда прибыли практически все ведущие мастера мирового тенниса, кроме Янника Синнера, который досрочно закончил сезон.

Также не будет в столице Франции нашего Александра Бублика, который получил недавно травму на Almaty Open 2026.

А конкурентов у Зверева на французском супертурнире будет немало, причем два из них только что положили свежие трофеи в свой багаж.

Первым в этом списке можно выделить Алькараса, который накануне стал победителем турнира ATP 500 в Вене (Австрия).

Вторым кандидатом на победу в Париже можно также считать Валентена Вашеро из Монако – он переиграл вчера чеха Иржи Лехечку в финале турнира ATP 500 в швейцарском Базеле почти за два часа (2:6, 6:3, 6:3).

Помимо вышеназванной тройки титул хотят забрать к себе домой немало других игроков. Предположительно это могут быть Бен Шелтон, Даниил Медведев и Новак Джокович. Но не исключено, что и темные лошадки могут "выстрелить", а кто из них это будет, узнаем уже скоро.

Финал "Мастерса" в Париже запланирован на 8 ноября.

Также надо подчеркнуть, что хороший рывок в женском рейтинге WTA сегодня совершила казахстанка Жибек Куламбаева, которая поднялась на 95-е место парного разряда.