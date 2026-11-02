Сборная Казахстана заняла второе место на международном турнире по каратэ

Казахстанские каратисты завоевали две золотые и четыре бронзовые медали на международном турнире Moscow Karate Universe в Москве, заняв второе место в командном зачете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sportarena.kz, в Москве завершился пятый международный турнир по каратэ WKF Moscow Karate Universe. Золотые медали национальной команде принесли Мөлдір Жаңбырбай и Софья Берульцева. Жаңбырбай стала победительницей в весовой категории до 50 кг в дисциплине кумитэ. В финале она одолела представительницу Узбекистана Диёру Пулатову со счетом 5:1.

Берульцева завоевала золото в категории свыше 68 кг, победив в решающем поединке спортсменку из Ирана Атену Махбуб Башари.

Еще четыре медали Казахстану принесли бронзовые призеры соревнований: Гүлмира Үсенова (до 55 кг), Айжан Бәкірова (до 61 кг), Дайяна Даренская (до 68 кг) и Никита Тарнакин (до 84 кг).

Всего в турнире приняли участие более 400 спортсменов из 40 стран. Годом ранее казахстанская команда завершила соревнования с пятью наградами: одним золотом, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями.

А на юношеских Олимпийских играх-2026, проходящих в Дакаре (Сенегал), представительница сборной Казахстана по дзюдо Фатима Супыгалиева стала победительницей.