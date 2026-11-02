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Спорт

Дзюдоистка из Казахстана завоевала "золото" на юношеских Олимпийских играх

Фото: НОК РК, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 23:38 Фото: НОК РК
Представительница сборной Казахстана по дзюдо Фатима Супыгалиева стала победительницей юношеских Олимпийских игр-2026, проходящих в Дакаре (Сенегал), сообщает Zakon.kz.

Об этом 2 ноября 2026 года рассказали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Казахстана.

По их данным, в финальной схватке казахстанская спортсменка встретилась с Софией Гаспар из Португалии.

"Супыгалиева одержала досрочную победу, выполнив иппон. Финальная встреча завершилась за 2 минуты 33 секунды", – говорится в сообщении.

Таким образом, Фатима принесла Казахстану золотую медаль юношеской Олимпиады в Дакаре.

А на днях в рамках игр НХЛ в Нэшвилле был остановлен матч ради оваций в честь Александра Овечкина, которому там же принесли в дар гитару.

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Канат Болысбек
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