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Спорт

"Лацио" возглавил список лучших команд Серии А после игр 10-го тура

Футбол Лидер Серии А, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2026 13:48 Фото: Instagram/Official_SSLazio
В прошедшие выходные в футбольном чемпионате Италии состоялось большинство матчей 10-го тура, по итогам которых на первое место единолично взобрался римский клуб "Лацио", сообщает Zakon.kz.

"Римляне" накануне дома были сильнее "Кальяри" со счетом 2:1, благодаря голам Густава Исаксена и Андреа Пинамонти. В составе гостей отличился Мбала Нзола, плюс они заканчивали игру в меньшинстве – был удален Адам Оберт.

После этого успеха "Орлы" набрали 28 очков и единолично возглавили таблицу чемпионата. Также нужно отметить, что "Лацио" идет без поражений в новом сезоне Серии А: девять побед и одна ничья.

Главной интригой 10-го тура итальянского первенства были два поединка. Один из них прошел минувшей ночью, где туринский "Ювентус" на своей арене переиграл "Наполи" (2:0).

"Старой синьоре" эта победа нужна была как воздух, так как от исхода игры зависела судьба ее наставника Лучано Спалетти, который уже был на грани отставки. На место него почти "сосватали" экс-тренера сборной Франции Дидье Дешама.

Что касается второго матча, то это было историческое дерби двух команд из одного города – "Милана" и "Интера", где успех сопутствовал "красно-черным", которые выиграли у "нерадзурри" со счетом 3:1.

Перед очной встречей оба миланских коллектива представили фанатам макет своей будущей арены, строительство которой начнется через два года.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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