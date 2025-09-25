Соперник "Кайрата" в Лиге чемпионов разгромил оппонентов

Кипрский футбольный клуб из одноименного города "Пафос" в перенесенном матче первого тура чемпионата Кипра одержал победу над "Эносисом", сообщает Zakon.kz.

Матч завершился со счетом 3:0 в пользу "Пафоса". В составе победителей голы забили Домингос Кина, Мислав Оршич и Пепе.

Казахстанский "Кайрат" в Лиге чемпионов сыграет с "Пафосом" 21 октября на Центральном стадионе Алматы.

Соперниками казахстанского клуба также станут испанский "Реал", бельгийский "Брюгге", греческий "Олимпиакос", итальянский "Интер", английский "Арсенал" и датский "Копенгаген".

Ранее главный тренер "Кайрата" высказался об игре с "Реалом".